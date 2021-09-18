TOGG fabrikasında iş cinayeti: Olayın gizlenmesi için yoğun baskı yapılıyor

TOGG yerli araba fabrikası inşaatında işçi cinayeti yaşandı.

Ahmet Çiçek adlı işçinin Bursa Gemlik'teki inşaatta gece 03.00 civarında çalışırken eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkışarak hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Dev Yapı-İş Sendikası, "Yapı Merkezi'nin yaptığı fabrikada Olmetsan firmasının taşeronu Meg Çelik firmasında çalışıyordu. 24 saat üretim olan şantiyede üretim baskısı ve yeterli ışıklandırma olmaması başka iş cinayetlerine davetiye çıkarıyor. Eklemli platform üzerinde bulunan 2. işçinin de yaralandığı iddia ediliyor ama teyit edilmedi. Olayın gizlenmesi için yoğun baskı yapılıyor" açıklamasında bulundu.