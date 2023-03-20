TOGG alacaklara fiyat 'sürprizi'

Togg’un T10X adını verdiği ilk modeli olan C segmenti SUV’un ön sipariş başvurusu 27 Mart’a kadar devam edecek. İlk 30 saatte 29 bin sipariş alan otomobil, bu yıl 20 bin adet üretilecek.

Ön sipariş için Togg’un web sitesi ya da mobil aplikasyonundan başvuru yapmak ve 60 bin TL ön ödeme yapmak gerekiyor. Ön sipariş sırasında tüketiciler almak istedikleri versiyonu, donanım ve renk gibi özelliklerini de belirliyor. Bu aşamaları tamamlayan her tüketicinin otomobili satın alması mümkün olmayacak. Çünkü ön siparişler zaten şimdiden üretim adedini geçmiş durumda.

28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle bu yıl Togg sahibi olmaya hak kazananlar belirlenmiş olacak. Kurada adı çıkmayanlar ise en geç 14 gün içinde yaptıkları ön ödemeyi geri alacak.

Cumhuriyet'ten Halit Bolkan'ın haberine göre, tüketiciler yıl boyu fiyatların sabit olduğu fikrine kapılıyor. Togg versiyonlarının fiyatları sabit olmayacak. Örneğin, otomobili kasımda teslim edilecek bir tüketici o dönemde geçerli olan anahtar teslim satış fiyatını ödeyecek. Yani ön siparişini verdiği 973 bin TL’lik otomobili ilk üretileceği ay olan temmuzda bile bu fiyattan alması mümkün görünmüyor.