'AKP'den Müge Anlı ve Hande Fırat'a milletvekilliği teklifi' iddiası

AKP iktidarının seçim öncesi attığı adımlara vekillik teklifleri de eklenmiş durumda. Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Türktime yazarı Talat Atilla, AKP'nin medyada bilinen birçok isme teklif götürdüğünü iddia etti.

Atilla, bu isimler arasında Hande Fırat ve Müge Anlı'nın da olduğunu iddia etti.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Mesela Müge Anlı. Kötüleri saklandığı delikten çıkaran gazeteci. Anlı, diğer rakiplerine göre çok yönlü destek alsa da, mesleğinde başarılı doğrusu. İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor.

Velhasıl Sabah yazarları Hasan Basri Yalçın ve Hilal Kaplan'a.. Star yazarı Halime Kökce'ye de iktidar partisinden vekillik teklifi geldi. Siyaset bu, elbette saatler içinde her şey değişebilir ama bu gazetecileri TBMM'de görecek gibiyiz.

Hayırlı olsun! Bu arada son not olarak Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın da İzmir ve Aydın'dan vekil olmayı istediği konuşuluyor.

Hande Fırat'a da vekillik teklifinin geldiğini ama şu ana kadar bu öneri ve telkinlere mesafeli baktığı söyleniyor. Direncini sanırım sadece Erdoğan kırabilir."