Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı

Emek ve Özgürlük İttifakı, bileşenlerin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinin ardından basın toplantısıyla tutumunu açıklayacak.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazın olmadığı belirtilirken, tutumun doğrudan Kılıçdaroğlu’na destek şeklinde olmayacağı ancak aday çıkarılmayacağı ve Kılıçdaroğlu’nun işaret edileceği kaydediliyor.

Açıklamanın “doğrudan Kılıçdaroğlu’na oy isteği yönünde olmayacağı ancak iktidarın yenilmesi ve oyların bölünmemesi için çağrı” şeklinde olacağına vurgu yapılıyor.