TÖB-SEN: Hataylının SGK, vergi, doğalgaz, elektrik ve su borcu silinsin

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) adına bir basın açıklaması yapan Genel Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı Hatay derhal 'Özel Afet Bölgesi' ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem sonrası Hatay’ın adeta nefes alamayacak duruma geldiğini ifade eden Hasırcı, SGK, vergi, doğalgaz, elektrik ve su borçlarının silinmesini talep etti.

Barınma sorunun depremin yanı sıra ekonomideki kriz nedeniyle daha da derinleştiğini kaydeden Hasırcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Deprem sonrasında yaşanan en temel konulardan birisi barınma sorununun büyümesi, yaşanan iç göç sonrasında konut ve kira fiyatlarında yaşanan anormal artışlar, depremin yarattığı yıkımın sadece fiziki olmadığını, Hatay olarak ciddi bir toplumsal yıkımla da karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Deprem nedeniyle yaşanan insani kayıplar elbette hiçbir maddi kaynak ile karşılaştırılamaz. Ancak sadece deprem bölgesini değil, ülke nüfusunun tümünü etkilemesi kaçınılmaz olan ekonomik enkaz, ülke ekonomisinin gelecek birkaç yılının öncelikli ve merkezi sorunu olacak gibi görünüyor. Hatay’ın afet bölgesi ilan edilip desteklenmesini talep ediyoruz.

'Bu şartlar Hatay'a reva görülemez'

Yıkıcı depremler neticesinde Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, Hassa ve İskenderun ilçelerinde yüzyılın en ağır yıkımı ve kayıpları yaşanmış on binlerce insanımız hayatının kaybetmiş yine on binlercesi uzuvlarını kaybetmiştir. Gelinen noktada sağ kalanlar da barınma, yeme içme, su, sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdadır. Alt yapısı altüst olmuş çadır kentlerde bile su ve elektriğin olmadığı bir yaşam içinde yalnız bırakılan Hatay halkına bu yaşam reva görülemez.

Molozlar yönetmeliğe uygun kaldırılmıyor

Molozların halk sağlığını tehdit edecek şekilde kontrolsüzce kaldırılması havaya, suya, tüm canlılara ciddi zararlar vermektedir. Gelinen süreçte, yaşam mücadelesi veren depremzede halkımızın gelecekte kanser, bulaşıcı hastalık gibi ciddi sağlık sorunlarla karşılaşma olasılığını arttırmaktadır. Moloz taşıyan kamyonlar hiçbir güvenlik tedbiri olmadan, can güvenliğini tehlikeye düşürmekte kazalara sebebiyet vermektedirler.

Eğitim sorunu çözüm bekliyor

Sağlam kalan okullar devlet binası haline dönüştürülmüş on binlerce öğrencinin nerede ve nasıl eğitim göreceği hususunda belirsizlikler Hatay’da kalan halkımızı adeta başka illere göçe zorlamış ve dönmek isteyen halkımızın çocuklarının eğitimi için dönüş imkanını ortadan kaldırmıştır.

Ekonomik yaşam yok olmuş insanlar suya, ekmeğe muhtaç bırakılmıştır. Hatay’a özel teşvikler verilmesi ve mevcut SGK, vergi borçları, doğalgaz, elektrik ve su borçlarının silinmesi zorunlu bir gerekliliktir. Hatay’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için, barınma, ilaçlama, iş olanaklarının artırılması, eğitim, sağlık sorunlarının acilen giderilmesi şarttır. Bu şartlarda yaşayan Hatay halkı ya Hatay’ı terk edecek ya da ölümle karşı karşıya kalacak. Uyarıyoruz. Hatay halkında bu gidişle ya sefaletten ya da hastalıktan ölümler yaşanacaktır. Bu yüzden derhal, hemen şimdi Özel Afet Bölgesi ilan edilerek desteklenmelidir.”