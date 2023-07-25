Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 08.44'te gerçekleşen deprem 11,27 derinlikte kaydedildi. Depremin ardından bölgede yaşayan yurttaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

'Can ve mal kaybı yok'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi aldıklarını söyledi. Karalar sosyal medya hesabından, "Ekiplerimiz tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle bize ulaşan can ve mal kaybı bilgisi yoktur. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" paylaşımını yaptı.

AFAD Başkanı'ndan açıklama

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından yaptığı açıklamada, bölgede olumsuz bir durum bulunmadığını söyledi.

Sezer, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" dedi.

Adana Valisi: Herhangi bir olumsuz durum yok

Adana Valisi Süleyman Elban ise Anadolu Ajansı muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.

'Stres birikimi var'

Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı NTV canlı yayınında deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz beklenen bir deprem olduğunun altını çizerek, "Burada stres birikimi var. Bu tür depremler olağan. 5,5 orta büyüklükte bir deprem. Hasar yaratmadığını tahmin ediyorum. Savrun Fayı aşağı yukarı Çardak ilçesinden Kozan'a kadar uzanan ve çok sayıda kollardan oluşan bir fay sistemi. Bunun üzerinde bir gerilme birikimi vardı. Bunun bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bazı hocalar daha büyük bir deprem yaratabileceğini söylüyorlar. Benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde" dedi.

'Bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var'

Daha önce Adana için uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Adana Kozan’da 5.5 deprem, Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle" ifadelerini kullandı.