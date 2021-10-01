TMSF'den emekli üyelere kıyak: 2014'ten bugüne kadar 4 emekliye 1 milyon 533 bin 358 TL ödendi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 2019 yılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ilişkin denetim raporunda emekliye ayrılan fon yöneticilerine, mevzuata aykırı olarak çalışıyormuş gibi 2 yıl süreyle maaş ve tüm özlük haklarının ödendiğinin tespit edildiğini belirtti.

'Hem SGK’dan emekli aylığı hem de TMSF’den çalışıyormuş gibi maaş alıyorlar'

Son iki yılda Fon Kurulu üyeliğine atanan ve görev süresi sona ererek emekliliğe ayrılan 2 üyeye 616 bin 843 TL ödeme yapıldığını kaydeden Bulut, 2014 yılından bu yana 4 emekli üyeye yapılan ödeme tutarının ise 1 milyon 533 bin 358 TL’ye ulaştığını bildirdi.

Fon Kurulu üyelerinin emekli olduğunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da kendilerine emekli aylığı bağlandığını belirten Bulut, “Bu üyeler hem SGK’dan emekli aylığı alıyor hem de TMSF’den çalışıyormuş gibi maaş alıyor. 2016 yılından bu yana Sayıştay’ın denetim raporlarında haksız ödemelerin tahsil edilmesi yönünde uyarmasına rağmen bu maaşlar ödenmeye devam ediyor. TMSF, Sayıştay raporlarına dikkate bile almıyor” dedi.

Tedavi ve ilaç giderleri de fondan

Bulut, Fon personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması amacıyla Fon bütçesinden SGK’ya sosyal güvenlik ve sağlık primi işveren payı ödenmesine rağmen, tedavi ve ilaç giderleri için Fon bütçesinden mevzuata aykırı bir şekilde ayrıca ödeme yapıldığının da tespit edildiğini kaydetti.

14 milyonun üzerinde mevzuata aykırı ödeme

Özel sağlık kurumları ile yapılan protokoller kapsamında tedavi ve ilaç giderlerinin Fon bütçesinden ödenmesi üzerine 2012-2020 dönemi için toplam 14 milyon 621 bin 459 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiğini ve bunun da tahsil edilmediğini bildirdi.

'Sayıştay’ı dinleyen yok'

Sayıştay’ın, kamu kurumlarını inceleme ve denetleme görevini yerine getirdiğini, raporlarla yanlışları, eksikleri tespit ettiğini ancak kurumların ısrarla mevzuata aykırı uygulamalara devam ettiğini kaydeden Bulut şöyle konuştu:

"Sayıştay’ı dinleyen yok. Denetim raporları sadece yazıda kalıyor. Kurumlar uygulamaya tenezzül bile etmiyor. Yüz binlerce emekli açlık sınırının altında hayatlarını idame ettirmeye çalışırken, Fon’un emekli üyeleri iki yerden maaş alıyor. Bu asla kabul edilemez. Vatandaş işsizken, eve ekmek götüremezken, yoksullukla boğuşurken AKP’li bürokratlar çifter çifter maaş alıyor. Tuz kokmuş durumda."