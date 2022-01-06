TMO tepkiler üzerine Ocak ayı hububat zamlarını geri çekti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday, arpa ve mısırın satış fiyatlarına yaptığı zammı geri çektiğini, satışa eski fiyatlarından devam edeceğini açıkladı. Buna göre; ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650, arpanın tonu 2 bin 50 ve mısırın tonu ise 2 bin 500 liradan satılacak.

TMO’dan bugün yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında hububat satışlarına kasım ve aralık ayı fiyatlarıyla devam edileceği belirtildi. TMO’nun açıklaması şöyle:

"Son günlerde, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2022 yılı ocak ayı satış fiyatlarıyla ilgili olarak kamuoyunda, özellikle ekmek fiyatlarında aşırı artışa neden olacağına yönelik değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir. TMO’nun 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alınmıştır.

TMO olarak, ilgili sektörlerle iş birliği içinde gıda enflasyonuyla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi; un üreticilerimize, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik ürün temininin yeni hasat dönemine kadar kesintisiz devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz."

Buna göre; TMO’nun daha önce ocak ayı için fiyatını 3 bin 275-3 bin 225 TL olarak açıkladığı ekmeklik ve makarnalık buğdayın tonu 2 bin 650 TL’den, 2 bin 550 TL olarak açıkladığı arpanın tonu 2 bin 50 TL’den, 2 bin 950 TL olarak açıkladığı mısırın tonu ise 2 bin 500 TL’den satılmaya devam edecek.