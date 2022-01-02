Ekmeklik buğdaya yüzde 23, arpaya yüzde 24 zam

Toprak Mahsulleri Ofisi, ekmeklik buğdayda yüzde 23, arpada ise yüzde 24 fiyat artışı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sattığı buğday ve arpa fiyatlarına yüzde 24 zam yaptığını açıkladı.

TMO, 2022 Ocak ayında 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre, satışa çıkarılan ekmeklik buğdayda yüzde 23, arpada ise yüzde 24 fiyat artışı olduğu belirtildi. Besici ve yetiştiricilere 2 bin 50 TL/tondan satılan arpa fiyatı, ocak ayı itibariyle 2 bin 550 TL/tona, un ve bulgur fabrikalarına 2 bin 625 - 2 bin 675 TL/tondan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3 bin 225 - 3 bin 275 TL/tona çıkarıldı.

Haber

Yeni yıla zam fırtınasıyla girildi: İşte üst üste gelen son zamlar!