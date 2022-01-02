Ekmeklik buğdaya yüzde 23, arpaya yüzde 24 zam

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sattığı buğday ve arpa fiyatlarına yüzde 24 zam yaptığını açıkladı.

TMO, 2022 Ocak ayında 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre, satışa çıkarılan ekmeklik buğdayda yüzde 23, arpada ise yüzde 24 fiyat artışı olduğu belirtildi. Besici ve yetiştiricilere 2 bin 50 TL/tondan satılan arpa fiyatı, ocak ayı itibariyle 2 bin 550 TL/tona, un ve bulgur fabrikalarına 2 bin 625 - 2 bin 675 TL/tondan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3 bin 225 - 3 bin 275 TL/tona çıkarıldı.