TMO silolarındaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu, 2 kişi entübe edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ü tedavilerinin ardından taburcu oldu.

DHA'nın haberine göre; yaralılardan 1’inin Kartal Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildiği, Kocaeli’de 2’si entübe olmak üzere 8 yaralının hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

'Eskiden ufak tefek şeyler olmuş'

Patlama sırasında yaralanıp, taburcu olan kamyon şoförü Şükrü Tarık Kara, daha önce yangınların olup olmadığı sorusu üzerine Kara, "Bazen oluyormuş diye duyuyordum. Kendim görmedim" dedi. Kara, ‘5 gün önce de burada yangın çıktığı, buğdayların yandığı itfaiyenin birkaç günde söndürdüğü söyleniyor’ sorusuna ise "Bazen öyle oluyor" diye yanıtladı.

Aracını görmeye geldiğini belirten Kara, "Aracımda hasar var. Merak ettim. O nedenle geldim. Göçük altında olan kimseyi görmedim. Yangın öbür tarafta alevlenme oldu. Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden ufak tefek şeyler olmuş ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Böyle büyüğünü ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı.