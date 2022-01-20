TMO önünde yağ kuyruğu: 'Bizi bu hale getirenler utansın, insanların perişan halini görsünler'

200 lirayı bulan beş litrelik ay çiçek yağının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) marketlerinde 99 liraya piyasaya sürülmesinin ardından illerdeki TMO müdürlükleri önünde kuyruklar oluştu.

Tekirdağ TMO önündeki yağ kuyruğunda bekleyen yurttaşlardan biri, "Yağ sırası bekliyoruz. Piyasada 135-140 lira olan yağ burada 99 lira. 15-20 dakikadır burada bekliyorum. Her zaman kuyruklarda bekliyoruz. Kuyruklar Türkiye’de bitmez" dedi.

'İnsanların perişan halini görsünler'

Başka biriyse, "Görüyorsun halimizi kuyrukta bekliyoruz. Para olsa burada beklemeyiz. Söyleyecek ne diyeyim. Akaryakıta zamlar geldikçe iğneden ipliğe hepsine zam geliyor. Akşam yine 42 kuruş benzine zam geldi. Daha başka ne söyleyeyim. İnsanların perişan halini görsünler" dedi.

Bir yurttaşsa “Ofisin kendi ürünü bu yağ ürünü. Kendi marketinde niye bu fiyata satmıyor. Kendi ürünü ama marketinde satmıyor niye burada milleti kuyrukta bekletiyor. Marketinde 119 lira burada 99 lira. Bir saattir kuyrukta bekliyorum. Ne yapacaksın bekleyeceksin” diye konuştu.

'Bizi bu hale getirenler utansın'

Yağ sırasındaki bir yurttaş da "Bizi bu hale getirenler utansın. Ne diyeyim yavrum. Diyeceğim bu yani. Dağıt çeşitli marketlere. Şehir içinde bir sürü market var. Yazık değil mi insanlara" dedi. (ANKA)