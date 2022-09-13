TMMOB'den 'Mühendisler böyle ağlamıyor' diyen Bakan Özer'e yanıt

2020’de KPSS sınavına giren öğretmen adayları, 2021 yılında kendilerinin aldığı puanlardan daha düşük puanlara öğretmen alımı yapıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı.

Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği ortaya çıkmıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da, Mahmut Özer’in sözleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Kamuda kadro açılmaması ve işsizlik ülkemizin en önemli sorunlarından biridir meslektaşlarımızın boynunu eğdirmemek için mücadeleye devam edeceğiz!" başlıklı açıklamada Koramaz, "Üniversite mezunu milyonlarca genç, ne yazık ki mezun oldukları bölümlerle ilgili iş bulamamakta, kamu kadrolarına atanamamaktadır" dedi.

'Haklı olduğu tek konu mühendislerin de atanamaması'

Özer’i sözlerinden dolayı kınayan Koramaz şunları kaydetti:

"Eğitim Öğretim yılı açılışında karşılaştığı ve ataması yapılmadığı için göz yaşlarını tutamayan öğretmene 'Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor' cevabını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sözleri işsizliğin boyutlarının ve iktidarın bu soruna duyarsızlığının en veciz ifadesidir. İşsizliğin ve yoksulluğun kıskacında yaşam kavgası verenlerle dalga geçen Milli Eğitim Bakanı’nı kınıyoruz.

Siyasi iktidar bu sorunlara çözüm bulmak yerine, işsizliğin sadece öğretmenlerin sorunu olmadığı gerçeğini bir bahane olarak ortaya koymaktadır. Bakan Özer’in haklı olduğu tek konu mühendislerin de atanamadığıdır. Ülkemizde özellikle yeni mezun mühendis, mimar ve şehir plancıları büyük bir atanamama ve işsizlik sorunuyla yüz yüze durumdadır.

Yüz yüze olduğumuz işsizlik sorunun çözümü ve nitelikli işgücü göçünün engellenmesi için mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda kamuoyunda da haklılığı kabul edilen sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

'Kamuda kalıcı, güvenceli atama yapılmalı'

Kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı karşılayabilmesi için atama bekleyen on binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve diğer ayrımlara son verilmelidir.

Kamuda çalışabilmek için yeterlik ve liyakat ilkeleri, işe girişten emekliliğe değin ölçülebilir somut ölçütlere bağlanmalıdır.

Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır.

Hiçbir meslektaşımızın boynunu eğdirmemek, yüzünü dökmemek için ortak sorunlarımızı her ortamda dile getirmeye, sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi güçlendirmek için tüm meslektaşlarımızı TMMOB’ye bağlı odalara üye olmaya çağırıyoruz."