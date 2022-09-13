Bakan Özer 'Mühendisler böyle ağlamıyor' demişti: MEB'den açıklama

2020’de KPSS sınavına giren öğretmen adayları, 2021 yılında kendilerinin aldığı puanlardan daha düşük puanlara öğretmen alımı yapıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı.

Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği ortaya çıkmıştı.

Özer’in tepki çeken sözlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. MEB’in açıklamasında, Özer ve öğretmen adayları arasındaki görüşmeye ilişkin "Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır" denildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır."