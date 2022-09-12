Bakan Özer'den öğretmenlere: Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor

2020’de KPSS sınavına giren öğretmen adayları, 2021 yılında kendilerinin aldığı puanlardan daha düşük puanlara öğretmen alımı yapıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre; atanamayan öğretmenler, eğitim ve öğretim yılının açılışı vesilesiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’ne gitti. Öğretmenler, Erdoğan ve Özer ile görüştü.

Erdoğan: Böyle bir durum varsa görevden alırım

Görüşmede yer alan ve ismini paylaşmak istemeyen bir öğretmen görüşmeyi anlattı. 2020 yılında yapılan KPSS’de 78 puan alan, 2021’de 77 puanlı öğretmenlerin atandığını söyleyen öğretmen şunları söyledi:

“Görüşme planlı bir şey değildi. Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra Bakan beyle giderken demirlerin oradan seslendik. Önce anlamadılar. Bırakmadık seslenmeye devam ettik, ‘2020 KPSS mağduruyuz’ diye. Cumhurbaşkanı da Bakan da sonra duydu ve dinlediler. Bakan Mahmut Özer, bize aynen ‘Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim’ dedi. Cumhurbaşkanımız da ‘Böyle bir durum varsa ben zaten kendim görevden alırım’ dedi.”

'Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor'

2020 ve 2021 KPSS sonuçlarına dair hazırladıkları tabloyu gösterdiklerini belirten öğretmen, şu ifadeleri kullandı:

“Ama Bakan Özer, ‘2 yılın puanlarını böyle karşılaştıramazsınız’ görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanımız siz Ankara’ya döneceksiniz ben dinlerim’ dedi. Bunun sonrasında Bakan Mahmut Özer ile içeride görüşmeye devam ettik. Çok fazla konuşmamıza fırsat vermedi. Söylediklerimizi kabul etmedi. Tam tersine 2021’de atananların çoğu 2020’de girenler dedi. Ben o görüşmede kendimi tutamadım ağlamaya başladım. Bakan bana ‘Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor’ diye yanıt verdi.”