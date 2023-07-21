TMMOB'a bağlı 3 odadan ortak açıklama: 'Karaburun’dan ve Akdeniz Foklarından elinizi çekin!

İzmir'de 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'un doğal güzellikleri arasında yer alan ve Akdeniz Foklarının yaşam alanlarından biri olan Mordoğan Ayıbalığı Koyu'nda denizin içine doğru gerçekleştirilen yapılaşmalara tepki sürüyor.

TMMOB'a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın İzmir Şubeleri tarafından "Karaburun'dan ve Akdeniz Fokları‘ndan Elinizi Çekin!" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada yapılaşmaların fokların yaşam alanlarının tehdit edilerek ve geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olacağı belirtildi.

Odalar, Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Kıyı Kanunu ve ilgili tüm mevzuata aykırı faaliyete ilişkin başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'ni ivedilikle işlem yapmaya ve yapılan işlemler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapılmasını talep etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'un doğal güzellikleri arasında yer alan ve Akdeniz Foklarının yaşam alanlarından biri olan Mordoğan Ayıbalığı Koyu, 'ForYou Otuz Beş' isimli işletme tarafından koya ve denize yerleştirilen demir kazıklar üzerine oturtulan demir platformla işgal edilmiştir. Tesisin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı olarak kayalıklara dikenli tel ve çit çekerek deniz bağlantısına engeller oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu yapılaşmanın 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddelerine (kıyı kenar çizgisi) aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Akdeniz foku (Monachusmonachus) dünya üzerinde nesli tehlike altında olan en önemli 12 deniz memelisinden biridir. Nesli ileri derecede tehlike altında olan Akdeniz fokunun (Monachusmonachus, Hermann 1779) Karaburun Yarımadası kıyılarında barındığı ve ürediği araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. “ForYou Otuz Beş” isimli işletme Ayıbalığı Koyunda bulunmakta olup bu koy aynı zamanda fokların ana üreme mağarasıdır. İşletme tarafından inşa edilen yapılar kıyı habitatının karakteristiğinin bozulmasına yol açmaktadır. Tesisin faaliyetlerinin çevre ve fokların üreme habitatları üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir.

Akdeniz foku (Monachusmonachus) ülkemizde 1977 yılından itibaren resmen koruma altına alınmıştır. Akdeniz foku ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler şunlardır;

(Barselona) Sözleşmesi (1981)

(Bern) Sözleşmesi (1984)

CITES (Washington) (1996)

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1996)

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol (2002)

Türkiye, tüm bu sözleşmelerle nesli ileri derecede tehlike altında olan Akdeniz foklarını (Monachusmonachus, Hermann 1779) ve yaşam alanları olan kıyı alanlarını birlikte koruma taahhütünde bulunmaktadır.

Nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunun dinlenme ve üreme alanlarından olan Ayıbalığı Koyu’na kurulan ve Karaburun halkı tarafından da istenmeyen bu metal platform derhal kaldırılmalıdır. İşletme hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmalı ve başka bir bölgeye benzer şekilde zarar verilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki Kıyı Kanununda da belirtildiği üzere 'Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.'

Sonuç olarak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmeliği ile ilgili tüm mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olan faaliyet hakkında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'ni ivedilikle işlem yapmaya ve yapılan işlemler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz.

Meslek Odaları olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."