Fokların yuvasına demir kazık çaktılar

İzmir'de 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'un doğal güzellikleri arasında yer alan Mordoğan Ayıbalığı Koyu'ndaki 'For You Otuz Beş' isimli işletmenin kurmuş olduğu demir platform tepkilere neden oldu.

Egedesonsöz'den Metehan Ud'un haberine göre koya ve denize yerleştirilen demir kazıklar üzerine oturtulan platformla birlikte mekan genişletilmiş durumda. Üzerinde şezlongların olduğu platformdan aynı zamanda denize girilmekte de kullanılıyor.

Nisan ayında açılan işletmenin sosyal medya hesaplarındaki ilk fotoğraflarında söz konusu iskele yer almazken Haziran ayında paylaşılan fotoğraflarda iskelenin yer aldığı görülüyor. İşletmenin açılışında Hande Yener'in de yer alması dikkat çekti.

Akdeniz foklarının üreme alanı olan koya çakılan demir kazıklar ise vatandaşların tepkilerine neden oldu. İskele ilgili CIMER'e şikayette bulunuldu.

Belediye Başkanı Erdoğan: Bakanlık işlem yapacak

Açıklama yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, işletmenin bulunduğu alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu belirterek "Konu şikayetle gelir gelmez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Müdürlüğü yetki alanında için ilgili kurumlarla görüşmeler yaptık. Öğrendiğimiz, bir ekip bu kaçak uygulama konusunda Karaburun'a gelip işlem yapacak. Konu yetki alanımızda olmasa da, foklara karşı sorumluluğumuz ve borcumuz olduğu için, Karaburun Belediyesi olarak kaçak uygulamayı genişlemeyi, ilgili ve sorumlu devlet kurumumuzla paylaşmak üzere not edip kayda geçiriyoruz. Ayrıca konunun yine CIMER şikayetiyle Sayın Mehmet Özhaseki'ye ulaştırılmış anladığımız kadarıyla. Teşekkürler uyarı ve duyarlılığınız için" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi de müdahil olacak

Egedesonsöz'e açıklamada bulunan Karaburun Kent Konseyi Başkanı Mustafa Özer de bölgede incelemede bulunarak çalışma başlatacaklarını bilgisini verdi. Özer "Orası Akdeniz foklarının dinlenip, ürediği bir alan. Karaburun Yerel Fok Komitesi o bölgede fokları izlemek için çalışma yaptı. Doğal yapıya ne derece zarar verildiğini belirleyebilmek için Karaburun Kent Konseyi alanda inceleme yapacak" dedi.