Heybeliada Asaf Bey Plajı'nda deniz doldurulmaya devam ediliyor!

İstanbul Heybeliada'da bulunan Asaf Bey Plajı’nda doğal sit alanına beton dökülerek deniz dolduruluyor.

Sözcü'nün haberine göre, 12 Nisan 2019'da Kanlıca Orman Müdürlüğü'nün Aslan Turizm adlı şirkete 29 yıllığına işletme hakkı verdiği 4.7 hektarlık alanın kıyısındaki inşa faaliyetleri sürüyor. Konuyla ilgili ada sakinlerinin gönderdiği görüntülerde plaja yeni şezlong koyarak rantı büyütmek isteyen şirketin iş makinelerini çalıştırıp plajı doldurmaya devam ettiği görülüyor.

Başkan 'düzeltecekler' demişti

Adalar Belediye Başkanı CHP’li Erdem Gül 2020 yılında yaptığı açıklamada “Belediyeden izin almadan yapılan kaçak işleme müdahale ettik ve tutanak tuttuk. Durdurduk. Şu an yaptıklarını bozuyorlar. Düzeltecekler” demişti. Ancak uydu görüntülerinde bakıldığında Asaf Bey Plajı’nın düzeltilmediği aksine sonradan yapılan eklemelerle daha da büyüdüğü görülüyor.

Uydu görüntüleri ortada

Plaj doldurulmaya devam ediliyor

Haberde yer alan görüntülere göre, plajdaki genişleme çalışmaları hâlâ devam ediyor. Konuyla ilgili kamu kuruluşlarına şikayette bulunan Heybeliada sakinleri, yazdıkları dilekçede Asaf Plajı İşletmesi’nin uzun süredir inşaat yasağına rağmen geceli gündüzlü inşai faaliyette bulunduğunu, kıyıya tanker yanaştırdığını, plajda iş makineleri kullandığını, deniz dolgusu yaptığını ve ormanlık alanı çöplük olarak kullanıldığını ifade etti.

'İnşaat kalıntılarının ve çöplerin derhal kaldırılmasını talep ediyoruz'

Dilekçede şöyle denildi:

"Son 4 senede Asaf Plajı İşletmesi, tankerler aracılığıyla kum getirerek deniz alanını doldurmaktadır. Öncelikle beton döküp daha sonra üzerine kum doldurarak plaj alanını yüzlerce metrekare büyütmüş ve hala büyütmeye devam etmektedirler. Defalarca yaptığımız sözlü şikayetler sonuçsuz kalmıştır. Kum getirme işlemi tankerlerle sabaha karşı yapılmaktadır, bu nedenle zabıta müdahale edememektedir.

Şikayetlerimizi polise, zabıtaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve Milli Emlak Müdürlüğü’ne ilettik ve kum dökme izinlerinin belediye tarafından verildiği bilgisini aldık. Bu konuda tarafınızca bir izin verilmiş midir? Eğer izin verildiyse, izin kapsamı nedir?

Verilen izin, deniz alanının kumla doldurularak plaj alanının büyütülmesi amacıyla mı verilmiştir? Denizlerin kumla veya herhangi bir şekilde doldurularak kıyı şeridinin değiştirilmesi, kıyı kanununa ve diğer yasalara aykırı değil midir? Eğer böyle bir izin verilmişse, bu iznin uygulanma hakkı sınırsız mıdır?

Asaf Bey Plajı mevkiindeki ormanlık alanda, plajın askeriye tarafına doğru, çöp depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Bu alana yaklaşık 3-4 kamyon dolusu inşaat molozu, ahşap, kalas, paslı çiviler, kimyasal ve yanıcı maddeler, palet kalıntıları ve yüzlerce sandalye ile şezlong atılmakta ve atılmaya devam etmektedir.

Bu ahşap ve çöp yığını, içinde bulunduğumuz yaz döneminde değerli orman alanları için ciddi bir yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu durum, yangın riskinin en yüksek olduğu Heybeliada ormanları için büyük bir tehdittir. Ayrıca, paslı çivilerle dolu tahtalar, yoldan geçenler için güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Duruma ilişkin görselleri ekte bulabilirsiniz. Bu büyük miktardaki inşaat kalıntılarının ve çöplerin derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.”