Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi: Duruşma tarihini 4 Ekim’e attılar

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile ilgili iddianame kabul edildi. Yanardağ için tutukluluk devam kararı verildi. Duruşma 04 Ekim 2023 tarihine bırakıldı.

Haber Merkezi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

27 Haziran'da gözaltına alınan ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul edildi. Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yanardağ’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor. 17 gündür tutuklu olan Yanardağ 4 Ekim 2023’te ilk kez hakim karşısına çıkacak.

20 Temmuz'da başlayacak adli tatil 1 Eylül'de sona erecek, buna rağmen Yanardağ'ın hakim karşısına çıkması için belirlenen gün 4 Ekim olarak seçildi.

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