TMMOB: Faturalar İstanbul’da 997, Ankara’da 1025 TL'ye ulaştı

Elektrik tüm tüketici gruplarında yüzde 50 ila yüzde 125 aralığında zamlanırken, doğalgaza ise ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, son zamlardan sonra faturaların ulaşacağı tutarları Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz değerlendirdi.

Türkyılmaz’ın hesaplamalarına göre, geçen yıl 760 TL civarında olan elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet faturalarının toplamı, 1 Ocak 2022 itibarıyla İstanbul’da yaşayan bir aile için 997,69 TL’ye, Ankara’da yaşayan bir aile için ise 1025 TL’ye ulaştı. Kış aylarında yalnızca ortalama bir doğalgaz faturası tutarı 700 TL’yi bulacak.

Dört kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak hesaplanıyor.

Kademeli tarife fiyatlarına göre, bunun 150 kilovatsaate kadar olan kısmı birinci kademedeki tüketim miktarına girecek ve bu kısım yüzde 50 zamlanacak. 150 kilovatsaatin üzerindeki kısım ise ikinci kademe tarifesine girecek ve bu kısım yüzde 125 zamlanacak. Sakarya, 230 kilovatsaatlık ortalama bir tüketim için vatandaşın ödediği tutarın 2021’de 210,6 TL iken, son zamlarla 370,8 TL’ye fırladığını aktardı.

Oğuz Türkyılmaz, ortalama bir doğalgaz faturasının aylık ortalama 76 metreküp doğalgazın kullanıldığı İstanbul’da 212 TL’ye, 89 metreküpün kullanıldığı Ankara’da 244 TL’ye yükseldiği bilgisini verdi.

Kış aylarında İstanbul’da kullanılan doğalgazın miktarı 200-225 metreküpe, Ankara’da ise 250 metreküpe çıkıyor. Bu durumda 2022 kış aylarında İstanbul’da doğalgaz faturası yaklaşık 500 lirayı, Ankara’da ise 700 TL’yi aşacak.

Olgun Sakarya’nın yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 2016’da 94,8 TL idi. Bu tutar 2017’de 94,7 TL, 2018’de 137,3 TL olurken, 2019’da 163,2 TL’ye, 2020’de 183,4 TL’ye ve 2021’de de 210,6 TL’ye ulaştı.