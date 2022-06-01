TMMOB: Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar derhal geri alınsın!

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Devrim Gül bugün yaptığı açıklamada, "Elektrik ve doğalgaza yapılan #zamlar başta yoksullar olmak üzere tüm yurttaşların hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu zamlar derhal geri alınmalı, yoksulları fiyat artışlarına karşı koruyacak mali ve sosyal tedbirler hayata geçirilmelidir." diyerek elektrik ve doğalgaza gelen zamların geri alınması çağrısı yaptı.

Bugün yapılan açıklamalarda konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30 zam gelirken, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Temel ihtiyaç maddelerine her gün birbiri ardına yeni zamlar gelmeye devam ettiğini belirten Devrim Gül, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarındaki zamların sorumlusunun siyasi iktidar ve enerji yönetimi olduğu vurgulanırken, tamamına yakını ithal edilen doğal gazın fiyatları dünyadaki çeşitli spekülatif hareketler ve petrol fiyatları ile bağlantılı olarak yükselmekte olduğu, TL’nin yabancı paralar karşısında yüksek oranlı değer kaybı ile birlikte, fiyat artışları çok yüksek oranlara vardığı belirtildi.

Enflasyonun kontrol edilemez bir düzeye çıktığını belirtilirken, "Yapılan zamlar nedeniyle başta yoksullar olmak üzere ülkemizdeki tüm yurttaşların hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu zamlar derhal geri alınmalı, dar gelirli ve yoksulları fiyat artışlarına karşı koruyacak sosyal ve mali tedbirler hayata geçirilmelidir." diyerek yapılan zamların geri çekilmesi gerektiği belirtildi.

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