Doğalgaza yüzde 30 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayınlanan haziran ayına ilişkin doğalgaz ücret tarifesine göre, konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış oldu.

Mayıs ücret tarifesine göre, konut tüketicileri için 2 bin 511 lira olan bin metreküp doğalgaz, 3 bin 264 liraya yükselirken; sanayi aboneleri için 9 bin 450 lira olan bin metreküp doğalgaz ise 10 bin 416 liraya yükseldi.

Bin metreküpü 10 bin 750 TL olan elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgaz12 bin 500 liraya yükseldi.