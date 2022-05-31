Benzin ve motorine bir zam daha!

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzin ve motorinde fiyat artışı yaşanacağını belirtti.

Bulut'un paylaşımına göre, bu gece yarısından itibaren (1 Haziran Çarşamba) geçerli olmak üzere, benzinin litresine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine ve benzine yapılan yeni zammın pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.