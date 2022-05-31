Mesken dışı kullanımda elektriğe yüzde 86 zam geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son aldığı kararla "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"nin kapsamını genişleterek mesken abone grubu hariç yıllık 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketimine düşürdü.

Böylelikle aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarifeyle değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu da ilk aşamada 1 Temmuz’dan itibaren bu grupta kalan tüketicilerin elektrik fiyatlarının yüzde 86’ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

Fiyatlara, her ay zam gelmesine kesin gözüyle bakılırken bu segmentteki elektrik tüketicilerine gelen zammın tüm tüketici ürünlerine yansıyacağı düşünülüyor.

Söz konusu uygulama 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Elektrik tedarikçisi değişikliği yapmak için son başvuru tarihi ise 3 Haziran.