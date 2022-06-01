Doğalgaza gelen yüzde 30'luk zammın ardından elektriğe de zam geldi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.