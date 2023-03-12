TMMOB Başkanı: Riskli değil rantı yüksek alanlara öncelik verdiler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 11 kentteki ziyaretlerini sürdüren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Koramaz, depremden kaynaklı yaşanan yıkım ve ölümün boyutunun henüz netleşmediğini belirtti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre çöken binaların enkazında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının günler sonra başlatıldığını kaydeden Koramaz, binlerce kişinin günlerce enkaz altında kurtarılmayı beklediğine işaret ederek, “Depremzedeler, enkaz altındaki yakınlarını kurtarabilmek için ne bir arama kurtarma timine ne de gerekli teçhizata ulaşabildi. AFAD’ın yetersizliğine ve beceriksizliğine, bir yardım kuruluşu olmaktan çıkartılarak şirket haline dönüştürülen Kızılay’ın skandalları eklendi. Depremzedeler haftalarca çadır beklerken, Kızılay’ın elindeki çadırları şirketlere ve yardım kuruluşlarına pazarladığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası harekete geçen sivil toplum örgütleri, siyasi parti, kurum ve kuruluşların ördüğü dayanışmaya dikkat çeken Koramaz, bu dayanışmanın ise kısa sürede iktidarın ve bağlı kuruluşların hedefi olduğunu söyledi. Koramaz, “Yandaş kurum ve medya, yardım sağlayan gönüllü kuruluşları, belediyeleri ve sivil toplum örgütlerini hatta tribün gruplarını hedef aldı. Yaşanan felaketin sorumluluğunu kabul etmek ve yanlıştan dönmek yerine türlü yalanlarla sorumluluğu başkalarına yıkmaya çalıştılar” dedi.

'Deprem riski yüksek alanlara değil rantı yüksek alanlara öncelik veren bir anlayış'

Bu süreçte TMMOB’un da hedef haline getirildiğini belirten Koramaz, şöyle dedi: “Önce çürük binalara TMMOB ve bağlı odaların göz yumduğu yalanını servis ettiler. TMMOB’nin mesleki denetim yapmasının bizzat iktidar tarafından yasalarla engellendiği ortaya çıkınca bu kez TMMOB’nin kentsel dönüşüm uygulamalarına engel olduğu yalanına sarıldılar. Bunun da gerçeklerle uzaktan yakından ilgili olmadığını biliyorlar aslında. Bugüne kadar tüm açıklamalarımızda kentsel dönüşümün amacının deprem riski yüksek alanların güvenliğinin artırılması amacıyla kullanılması gerektiğini dile getirdik. Yoksulları kent merkezlerinden uzaklaştırma amaçlı, şehircilik ilkelerine uymayan yerleşimler yerine kentlerin dokusuna uygun, demografik ve kültürel yapıyı bozmayan güvenlikli yapılar inşa edilmesi gerektiğini söyledik. Siyasi iktidar ise, bu süreci deprem riski yüksek alanlara değil, rantı yüksek alanlara öncelik veren, kentsel dokuyu tahrip eden bir anlayışla yandaşlarına sermaye aktarma aracı olarak kullandı” diye belirtti.

Yeni felaketlere davetiye

Arama kurtarma çalışmaları bitirilmeden ve deliller toplanmadan alelacele enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığını, 200 bin konutun inşası için sözleşmeler imzalandığını hatırlatan Koramaz, imar planlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildiğini anımsatarak, ekledi: “Henüz jeolojik inceleme ve etütler bile yapılmadan yeni yerleşim yerlerinin temel atma törenlerinin yapılacağı duyuruldu. Tek adam rejiminin ‘ben yaptım, oldu’ anlayışının devamı olan bu uygulamaların bilime ve tekniğe uygun hiçbir yanı bulunmamaktadır. Yapılmak istenen şey halkın barınma sorununun çözümü değil, bir seçim propagandası olduğu açıktır. Gerekli inceleme ve hazırlıklar yapılmadan atılacak her adım, yapılacak her konut yeni felaketlere davet çıkarmak anlamına gelmektedir. İnsanların çaresizliğinin bir seçim malzemesine dönüştürülmesine izin veremeyiz. Depremin yıktığı binlerce yıllık kadim kentlerimizin tarihsel, kültürel, demografik, sosyal yapısının alelacele verilen kararlarla yok edilmesine sessiz kalamayız.”

'Bölge halkının en önemli sorunu barınma'

Depremin ilk anından itibaren TMMOB’a bağlı odaların dayanışmanın yanı sıra kurum olarak da deprem bölgesinde bulunduğunu söyleyen Koramaz, incelemelerinin sonucunda depreme ilişkin bir rapor hazırlayacaklarını kaydederek, “Bölgedeki depremzedelerin hijyen, barınma ve beslenme gibi en temel ihtiyaçları bile tam anlamıyla karşılanabilmiş değil. Özellikle ilçe merkezleri henüz kendi başına ayakta durabilecek durumda değil. Bu yüzden bölge halkıyla yardımlaşmaya, dayanışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bir çağrı da siyasi iktidara yapmak istiyorum; Bölge halkının en önemli sorunu barınma. Gezdiğimiz yerleşimlerde geçici barınma alanlarının henüz tamamlanmadığını gördük. İktidar derhal bu soruna çözüm bulmalı, depremzedelerin insani koşullarda barınmaları için geçici barınma alanlarını tamamlamalıdır” çağrısında bulundu.