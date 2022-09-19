TMMOB: 43 yıldır sorunlarımız değişmedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), daha sonra ‘Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ olarak ilan edilen 19 Eylül 1979’daki iş bırakma eyleminin 43. yılı dolayısıyla bugün Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamaları yaptı.

Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde önünde yapılan açıklamayı, TMMOB İl Koordinasyonu adına Ali Göktaş okudu.

'Mücadele etmekten geri adım atmayacağız'

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bundan tam 43 yıl önce meslektaşlarımızın yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretim durdurulmuştur.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız, giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır. Herkes bilsin ki bedeli ne olursa olsun halkımız için mücadele etmekten bir adım bile geri adım atmayacağız. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.”

'Önümüze konulan engeller kaldırılsın'

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise mühendislerin bir günlük iş bırakma eylemini örgütleyen eski TMMOB Başkanı Teoman Öztürk’ü anarak şunları söyledi:

“Mühendis Mimar Dayanışma Günü’müz, bundan 43 yıl önce bir eyleme dayanıyor. Ancak o günden bugüne biz mühendislerin, mimarların, bu ülkede emeğiyle geçinenlerin sorunları çok fazla değişmedi. Tıpkı bu ülkede yaşayan toplumsal kesimler gibi bizler de yatırımsızlıktan, üretimsizlikten doğrudan etkileniyoruz. Yıllardır meslek alanlarımızın liberal politikalarla aşındırılmasına, özel sektörde çalışan yeni genç arkadaşlarımız çok fazla maruz kalıyor. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Kamuda mimar, mühendis, şehir plancısı artırılsın. Mesleki denetimlerimizde önümüze koyan engeller ortadan kaldırılsın. SGK’nın tek yanlı olarak iptal ettiği asgari ücret protokolü yeniden yaşama geçirilsin." (ANKA)