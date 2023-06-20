TMB Başkanı: Asgari ücretteki artışın konut satış fiyatlarına yansıması kaçınılmaz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mehmet Erdal Eren, asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu artışların konut satış fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Kamudan proje üstlenmiş meslektaşlarımızın bu maliyet artışlarını karşılayacak oranda ek fiyat farkı düzenlemesi beklentisi de devam etmektedir" dedi.

TMB Başkanı Mehmet Eren, asgari ücretin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 11 bin 402 TL olduğunu duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Eren, asgari ücret artışının maliyetlere yansıyacağına vurgu yaparak şunlara yer verdi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu hızlı bir mesai yaparak, bayram öncesinde ilgili tüm kesimlerin merakla beklediği yeni asgari ücreti açıkladı. Öncelikle tüm çalışanlara ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkındayız. Bununla birlikte, asgari ücret artışının işletmelerdeki tüm çalışanların ücretlerini etkilemesi yönüyle önemli bir üretim maliyeti artışı oluşturduğu da bir gerçektir. İnşaat sektöründe son yıllarda öngörülemez düzeyde artan girdi maliyeti sorunu ile karşı karşıyayız. Sektörde malzeme maliyetinde artış son dönemde bir miktar hız kesmiş durumdadır.

TÜİK’in 12 Haziran günü açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi’ne göre inşaat malzemesi fiyatları yıllık bazda yüzde 40 yükselirken, işçilik maliyet endeksinde bu oran yüzde 103’e ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile son bir yıl içinde inşaat sektöründeki maliyet artışının önemli bir etkeninin işçilik maliyetlerindeki artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu artışların konut satış fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Kamudan proje üstlenmiş meslektaşlarımızın bu maliyet artışlarını karşılayacak oranda ek fiyat farkı düzenlemesi beklentisi de devam etmektedir.” (ANKA)