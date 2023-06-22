TKP'nin su arıtma sistemleri Hatay'da çalışmaya başlıyor: Günlük 120 bin litre içme suyu sağlanacak

TKP Hatay İl Örgütü, depremin ardından aylardır içme suyu sıkıntısı çekilen ve yetkililerin çözüm üretemediği kent için dört adet endüstriyel su arıtma cihazı ürettirmişti.

Duyurusu daha önce yapılan ancak bir süredir HATSU ve Enerjisa şirketleri sebebiyle kurulamayan 4 adet su arıtma cihazı için adım atıldı. Kurulumuna dün itibariyle başlandığı belirtilen cihazlar, bölgede günlük 120 bin litre içme suyu sağlayacak.

TKP daha önce de Hatay'da yurttaşların şikayetçi olduğu haşere ve sineklere karşı ilaçlamayı da komünistler yapmıştı. İlaçlamanın da süreceği öğrenildi.