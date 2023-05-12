Hatay'da yetkililer yine ortada yok: Çadırları da komünistler ilaçlıyor

Depremin vurduğu Hatay'da yurttaşların günlerdir şikayetçi olduğu haşere ve sineklerle ilgili yetkililer adım atmayınca ilaçlamayı da komünistler yaptı.

Haber Merkezi

6 Şubat Maraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da yurttaşların sorunları bitmiyor.

Barınma ve su sorunun hâlâ çözülemediği Hatay'da yetkililer yine ortada yok. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede haşere, sinek ve akrep gibi canlılar da arttı. Özellikle çadırlarda yaşayan yurttaşlar bu nedenle zor anlar yaşadığı için yetkililere "ilaçlama" talebini dile getirmişti.

Ancak muhatap bulunamayınca çadırları da komünistler ilaçladı. TKP Hatay İl Örgütü bölgede ilaçlama yaptı.

TKP Hatay İl Örgütü daha önce de içme suyu sıkıntısı çekilen kent için dört adet endüstriyel su arıtma cihazı ürettirmişti. 

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TKP Hatay için su arıtma cihazı üretti