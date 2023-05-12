Hatay'da yetkililer yine ortada yok: Çadırları da komünistler ilaçlıyor

6 Şubat Maraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da yurttaşların sorunları bitmiyor.

Barınma ve su sorunun hâlâ çözülemediği Hatay'da yetkililer yine ortada yok. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede haşere, sinek ve akrep gibi canlılar da arttı. Özellikle çadırlarda yaşayan yurttaşlar bu nedenle zor anlar yaşadığı için yetkililere "ilaçlama" talebini dile getirmişti.

Ancak muhatap bulunamayınca çadırları da komünistler ilaçladı. TKP Hatay İl Örgütü bölgede ilaçlama yaptı.

Günlerdir çadırlardan; böcek, haşere, akrep, sineklerle ilgili "yetkililerden" ilaçlama talebi vardı, çadırlarda en büyük sorunlardan biri bu ama kimse umursamadı. Bugün yüzlerce çadırı ilaçladık, bir haftada binlerce çadırı ilaçlayacağız.#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/OcqaVD1575 — HATAY AYAĞA KALKIYOR (@HatayAyaga) May 11, 2023

TKP Hatay İl Örgütü daha önce de içme suyu sıkıntısı çekilen kent için dört adet endüstriyel su arıtma cihazı ürettirmişti.