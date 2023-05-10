TKP'nin seçim buluşmasına YSK'den 'son dakika' yasağı: 'Hukuksuz kararı tanımıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Ankara 1. Bölge’de sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında bu akşam Dikmen’de, İlker Kapalı Pazar Alanı’nda yapacağı seçim buluşmasına Çankaya Seçim Kurulu’ndan yasak kararı geldi.

TKP Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "hukuksuz" olarak nitelenen YSK kararının tanınmayacağı bildirildi. Yasak kararının son dakikada alındığının altını çizen açıklamada seçim buluşmasının engellemelere rağmen Sokullu Semt Evi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

'Hukuksuzluğa karşı sesimize ses olun'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seçime girecek düzen partilerinin yaptığı tüm hukuksuz toplantı ve buluşmalara sessiz kalan YSK’nın TKP’nin yapacağı buluşmaya yönelik kararını tanımıyoruz. Başvuru yapan parti avukatlarına 'istediğiniz yerde yapabilirsiniz' deyip, ertesi gün yasak kararı alan YSK’nın bu hukuksuz kararının izah edilebilecek hiçbir yönü bulunmuyor.

Bu akşam bu karara karşı Dikmen’deki seçim buluşmamızı Sokullu Semt Evi’nde gerçekleştireceğiz. Tüm Dikmenlileri bu hukuksuzluğa karşı sesimize ses olup, buluşmamızda yer almaya davet ediyoruz.

Seçim buluşmamız bu akşam saat 18.30’da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP Ankara 1. Bölge milletvekili adaylarımız, sanatçı Mustafa Özarslan, Mehmet Özer ve Görkem Gürlevik’in katılımıyla gerçekleşecek."