Eskişehir'de TKP milletvekili adaylarına engelleme: Suç duyurusunda bulunulacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Doğançayır Mahallesi'nde seçim çalışması yapan TKP milletvekili adayları Celal Öngel ve Dursun Alkan jandarmanın engellemesi ile karşılaştı.

Eskişehir'de milletvekili adayları Celal Öngel ve Dursun Alkan'ın beraberinde Seyitgazi ilçesine gelen TKP'liler afiş astıkları gerekçesi ile alıkonulmaya çalışıldı. Seçim çalışmalarına devam eden TKP'lilerden ikisi Jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı.

İki kişiye afiş astıkları iddiası ile üst sınırdan para cezası kesen jandarma ekipleri yaptıklarının yasa dışı olduğu uyarılarına rağmen "yukarıdan emir var" diyerek iki parti üyesine kelepçe takmaya çalıştı. Gözaltı sürecini video kameraya alan jandarma ekiplerinin gözaltı sürecini hukuksuzca işlettiği belirtildi.

Suç duyurusunda bulunulacak

Adliyeye götürülen iki TKP üyesi de savcının karşısına çıkarılmadan, kabahatler kanunu üzerinden işlem yapılarak serbest bırakıldı.

TKP, herhangi bir suç unsuru olmaksızın kabahatler kanunu üzerinden işletilen bir gözaltı sürecinde kelepçe kullanılması ve üst sınırdan kesilen para cezanın iptali için suç duyurusunda bulunacak.