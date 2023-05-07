İzmir Bostanlı'da TKP milletvekili adayları yurttaşlarla buluştu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) milletvekili adaylarıyla buluşmalar düzenlemeye devam ediyor. Bugün İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı mahallesinde bir araya gelindi.

Buluşmada açılış konuşmasını yapan Sevda Kıran, sözü TKP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Ersel Aldabak’a bıraktı.

Aldabak konuşmasına Türkiye’nin kısa dönem tarihindeki önemli noktaları hatırlatarak başladı: Reyhanlı, Suruç, Ankara Gar patlaması, Uludere, Ankara Güven park patlaması, Soma’da hayatını kaybeden 301 madenci ve son olarak Maraş merkezli yaşadığımız deprem…

Her bir örneğin devletin vatandaşlarını kaderiyle baş başa bıraktığı, yalnızlığa terk ettiği olaylar olduğunu ifade eden Aldabak AKP 2002’de iktidara geldiğinden beri 30 binin üzerinde işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Aldabak patronların ise aksine kârlarına kar kattıklarını, bütçelerini dolar bazında sadece son bir yılda 2 kat 3 kat artırdığını ifade etti.

Aldabak "Bu düzenin böyle devam etmesine göz yummayacağız" dedi.

Ersel Aldabak’ın ardından TKP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Gülperi Putgül Köybaşı konuşmasını yaptı.

Putgül Köybaşı bir hekim ve psikiyatrist olarak ve sağlık sisteminin hastayı müşteri, hastaneyi işletme olarak görmesinden; bir kadın ve bir anne olarak bu düzenin yıkıcılığını en çok hissedenlerin sesi olmak için aday olduğundan söz etti.

Bu düzen umutsuzluk yayıyor olsa da TKP’nin umudu ve gücü nereden bulduğunu anlatan Putgül Köybaşı semt evleriyle, Kadın Dayanışma Komiteleri'yle, iş yeri komiteleriyle, Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'yle en umutsuz anlarda nasıl aydınlık yaratılabildiğine değindi.

TKP'nin seçimlere girerken neden 3 ilkeden taviz vermediğini vurgulayan Putgül Köybaşı bu üç ilkenin laiklik, anti emperyalist mücadele ve kamuculuk olduğunu ve bu ilkelerin gündelik hayatta ne kadar önemli olduğunu anlattı, sosyalistlerin güçlenmesinin önemini vurguladı.