TKP'nin müzik emekçisi adayından tepki: 'Yine bir istek şarkı vakası, yeter!'

İstanbul Kadıköy'de dün akşam saatlerinde Mehmet Caymaz isimli kişi rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı çalmadığı bahanesiyle bıçaklayarak öldürmüştü.

Olaya ilişkin TKP'nin müzik emekçisi İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Kardelen Pinar'dan tepki geldi. Pinar sosyal medya hesabından, "Yine bir istek şarkı vakası! Yeter! Para babalarının yönettiği bu düzende, müzik emekçileri para kazanıp, geçinebilmek için,barlarda, sokaklarda öldürülüyorlar. Ne geleceğimiz, ne de yaşamımız güvence altında! Biz örgütleneceğiz ve müzik emekçilerinin varlığını kabul ettireceğiz!" dedi.

'Müzik emekçilerini değersizleştirenler hesap verecek!'

Kardelen Pinar, paylaşımlarının devamında, "Müzik emekçilerini değersizleştirenler hesap verecek! Geçinebilmek için müzik yaptığı, sokakta bu düzeninin pisliğiyle baş başa bırakıp, ölümlerine yol açanlar hesap verecek! Yurttaşlarımızın, plansızlıklar yüzünden ölmelerine sebep olanlar, yönetemeyenler hesap verecek! Biz varız, örgütleneceğiz. Bizi öldürmemeniz için de mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.