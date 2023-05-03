Kadıköy'de 'istek şarkıyı çalmadığı' gerekçesiyle bir genç bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Mehmet Caymaz isimli kişi rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı çalmadığı bahanesiyle bıçakladı.

DHA'nın haberine göre; Kadıköy rıhtımında saat 19.00 sıralarında 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu.

Bu sırada Mehmet Caymaz, Aymaz’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden yaraladı.

Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz’a ilk müdahale çevredeki yurttaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Denize atlayan saldırgan Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.