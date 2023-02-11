TKP'nin deprem dayanışması 6. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TKP'nin deprem bölgelerinde örgütlediği dayanışma 6. gününde devam ediyor.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında "Ne yapsak yetmez, ne desek az. Öfkeliyiz. Bu günlerin hesabını soracağız.." denildi.

İlk depremin merkezi Pazarcık'ta yardım malzemeleri dağıtıldı.

Adıyaman mahallelerinde de soğuğa karşı termal içlik dağıtıldı.

Hatay'da da Armutlu kriz masası dışındaki alanda gezici ekipler mahallelere ulaştı.

İskenderun Gürsel Semtevi'ne gönderilen odunlar da arabada, çadırlarda ve sokakta yatan vatandaşlar tarafından tüketildi. 

Armutlu'da salgın hastalık tehlikesine karşı, çöpler toplanıyor, bölge düzenli olarak temizleniyor

 

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