TKP Antakya Kriz Merkezi'nde dayanışma büyümeye devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dayanışma örgütlenmesi devam ediyor.

Depremin ilk gününden bu yana depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren TKP, Antakya'da kriz merkezi oluşturmuştu.

TKP'nin resmi sosyal medya hesabından, Antakya Kriz Merkezi'ndeki son gelişmelere ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Bölge halkı araçlarını civar mahallelere dayanışma malzemesi götürmemiz için bize teslim ediyor. Bugün Antakya'nın pek çok mahallesine bu sayede malzeme ulaştırdık.

TKP Antakya Kriz Merkezi'ne bir de tuvalet kurduk. Deprem bölgelerindeki en büyük sorun şu an tuvalet sorunu."