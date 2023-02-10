TKP'nin deprem dayanışması 5. gününde devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından halkın desteğiyle topladığı dayanışma malzemelerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştığını duyurdu.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Bölgedeki parti üyelerimiz yaralarını sardıkça ve diğer bölgelerden desteğe gidenlerle birlikte yeni deprem yerlerine ulaşıyoruz. Halkımızın desteğiyle gelen dayanışma malzemeleri Nurdağı'nda" denildi.

Bölgedeki parti üyelerimiz yaralarını sardıkça ve diğer bölgelerden desteğe gidenlerle birlikte yeni deprem yerlerine ulaşıyoruz.



Halkımızın desteğiyle gelen dayanışma malzemeleri#Kahramanmaraş #Nurdağı'nda. #deprem pic.twitter.com/NubuDLGnMJ — TKP (@tkpninsesi) February 10, 2023

Antakya Armutlu'da da TKP Kriz Merkezi'nde gece boyunca çalışmalar devam etti.

TKP, Armutlu'daki çalışmalar için "Yeni tırlar indirildi, çorbalar kaynatıldı, revirde yaralılar tedavi edildi, arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti" duyurusunu yaptı.

#Antakya #Armutlu TKP Kriz Merkezi'nde gece boyunca çalışmalar devam etti.



Yeni tırlar indirildi, çorbalar kaynatıldı, revirde yaralılar tedavi edildi, arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti. #deprem pic.twitter.com/objtZjiGvK — TKP (@tkpninsesi) February 10, 2023

Armutlu'daki TKP Kriz Merkezi'nde sabah saatleri dayanışma büyüyerek devam ediyor.

Akhisar'dan İskenderun Gürsel Semt Evi'ne gönderilen odunlar mahalledekilerle birlikte paylaşıldı.

Gürsel Semt Evi'nde sabah çayı ve çorbası hazırlanırken, bölgede yardımların dağıtımı sürüyor.

Dün gece Kocaeli'den hem deprem bölgesine gitmek isteyen gönüllüler, hem de halkın desteğiyle gelen dayanışma malzemeleri yola çıktı.