TKP'li Sarı: İlkelerde ortaklaşmayanlar ayrı ittifak kurgularında yer almalı

HDP'nin çağrısıyla dün TKP, EMEP, Halkevleri, SMF, TÖP, TİP ve EHP Ankara’da düzenlenen bir toplantıya katılmıştı. Toplantıya TKP adına katılan Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, soL TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı, "Bizim için kritik olan Türkiye'deki sol, sosyalist, devrimci yapıların iletişim içinde olmaları, birbirlerini anlamaları. Bu açıdan dün gerçekleşen toplantı yararlı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sarı, toplantıda somut mücadele gündemlerinde bir araya gelebilmenin önemini belirttiklerini de ifade etti.

"Türkiye Komünist Partisi, seçimleri de kapsayacak bir ittifakın belli ilkeler temelinde oluşacak bir programatik hatla tarif edilmesinin doğru ve gerekli olduğunu düşünüyor" diyen Sarı, söz konusu "ilkeleri" şöyle özetledi:

"Sermayenin karşısında emekçilerin, işçi sınıfının çıkarlarını temsil eden bağımsız bir siyasi irade iddiasıyla bu ittifakın öncelikle kendini tanımlaması gerekiyor. Buna bağlı olarak da emperyalizme karşı bağımsızlığın, gericiliğe karşı da laiklik savunusunun olmazsa olmaz ilkeler olarak bu ittifak bileşimi içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Dünkü toplantıda da ifade ettik, bu ilkeler çerçevesinde oluşacak bir ittifak TKP açısından tek doğru kurgu olacaktır."

Bu temellerin herhangi bir şekilde esnetilemeyeceğini ya da "tartışmaya açılamayacağını" kaydeden Sarı, "Aynı ilkeler etrafında ortaklaşanların bir mücadele birliğini, ittifakı bir araya gelerek şekillendirmesini, ilkelerde ortaklaşmayanlarınsa ayrı ittifak kurgularında yer almalarını sakıncalı değil tam tersine doğru bir tutum olarak görüyoruz" dedi.

Sarı bu görüşü dün gerçekleşen toplantıda paylaştıklarını da dile getirdi.