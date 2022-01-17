Kemal Okuyan Halk TV'de üçüncü ittifak sorusuna yanıt verdi

Halk TV'de 'Şirin Payzın ile Sözüm Var' adlı programda soldaki ittifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa konuk olan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, HDP'nin çağrısıyla yapılacak toplantıya ilişkin soruya yanıt verdi.

Toplantıya katılacakları, ancak bu toplantının somut bir ittifak toplantısı olmadığını dile getiren Okuyan, "Toplantıda kendi düşüncelerimizi paylaşacağız, diğer partileri dinleyeceğiz. Birbirimizi basın aracılığıyla değil, doğrudan dinlemek için katılacağız. Şunu düzeltmek isterim, ortada TKP'ye ya da bu toplantıya çağrılı güçlere yapılmış bir teklif yok, buna bir açıklık getirmek isterim. TİP tarafından yapılan teklif ise HDP'ye yapılmış bir teklif, diğer sola değil. Dolayısıyla ortada yarınki toplantıdan bir ittifak kararı çıkması söz konusu değil. HDP ya da diğer partiler ya da solda bir araya gelen kesimler, herkes kendi düşüncelerini paylaşacak" dedi.

Bunun tek girişim olmadığını, aylardır SOL Parti ve EMEP'le çalışmalar yürüttüklerini belirten Okuyan, "Solda başka gelişmeler de var, başka görüşmeler de yapılıyor. HDP bir ittifakın solla sınırlı olmaması konusunda çeşitli açıklamalar yaptı, buna saygı duyuyoruz. Önemli bazı ilkelerde anlaşmadan yapılacak ittifakın hayal kırıklığı olacağını düşünüyoruz. Biz EMEP ve SOL Parti ile ilkeler üzerinde görüştük. HDP ile görüştük, bizim farklı görüşlerimiz var dedik ama toplantıya gelir sizi ve diğer partileri dinleriz, herkes kendi çalışmalarını sürdürür demiş olduk" diye konuştu.

Okuyan, laiklik, sınıfsal bakış ve anti-emperyalizm ilkelerini esas aldıklarını, bu ilkelere samimi olarak katılanlarla birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.

'HDP'nin açıkladığı tutum belgesine katılmıyoruz'

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ise HDP ile görüştüklerini, Demirtaş'ın sola 20 vekil teklif ettiğini dile getirirken, kendilerinin HDP'ye bu toplantıya katılmayacaklarını önceden söylediğini ifade etti.

Toplantıya ilişkin servis edilen haberi etik bulmadıklarını söyleyen İşleyen, "HDP bir tutum belgesi açıkladı, biz de buna dair görüşlerimizi aktardık. Tutum belgesi önümüzdeki dönemde yaşanacak restorasyona eklemlenmiş durumda, biz buna katılmıyoruz. Kapitalizmin yarattığı sorunlara değinmeyen, sınıf eksenli bir mücadeleye sahip olmayan, laiklik, anti-emperyalizm gibi başlıklarda net olmayan bir belge var" dedi.

İşleyen, milletvekili pazarlıkları üzerinden bir görüşme sürdürmenin doğru olmadığını söyledi. İşleyen, bu konuda Demirtaş'ın yaptığı açıklamanın etik olarak doğru olmadığına işaret etti. İşleyen, "20 vekile talibiz" diyerek sürece başlandığında kazanılacak bir şey olmadığına değindi.

İşleyen, "Başka bir güce dayanarak siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz, buna saygı duyulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'Kalıcı bir devrimci mücadele hattının oluşması için uğraşıyoruz'

Okuyan'a yöneltilen "başka bir ittifak daha mı olacak?" üzerine şöyle konuştu:

"TKP, EMEP ve SOL Parti uzun süredir görüşmeler yapıyor. Kalıcı bir devrimci mücadele hattının oluşması için uğraşıyoruz. Önümüzdeki dönemde üç parti büyük kentlerde ortak eylemler, etkinlikler yapmak konusunda görüş birliğine vardı. Tek başlık seçimler değil. Türkiye'yi seçimlere kilitlemek doğru değil ama tabii ki seçimlerde devrimci bir tavır geliştirmeliyiz. 'Seçimlerde esas olan vekillik kazanmaktır, iş seçimlere geldiğinde bir yolunu bulup parlamentoya girelim' düşüncesini parti olarak etik bulmuyoruz, bir devrimci partinin seçim döneminde sırf parlamentoya girmek için sözünü değiştirmesi doğru değil. Parlamentoya girmek ilkeli bir mücadele sonunda gerçekleşmeli. Bizim herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği talebimiz olamaz."

'AKP iktidarının sonlanması devrimci bir görevdir'

"AKP iktidarının sonlanması devrimci bir görevdir. Bizim AKP iktidarının sonlanmasından anladığımız başka bir şey" diyen Okuyan, "Bugünkü Millet İttifakı'nın gerçek anlamda AKP iktidarının sonlandıracağına dair fikirlere karşı farklı bir görüşümüz var. Babacan ve Davutoğlu'nun olduğu bir ittifak, AKP'siz bir AKP rejimidir. AKP giderse gitsin ne olursa olsun denildiğinde AKP iktidarına başka adlar altında bir kredi açmış oluruz. Bu krediyi herkes açar ama devrimciler açamaz. Laikliği umursamayan, emperyalizmle uzlaşan, yoksulluğu sürdüren bu düzenle uzlaşamayız. Pervin Buldan AKP sonrası oluşacak yönetimin bir parçasıyız dedi. Bu çok önemli bir söz, HDP açısından bu değerli olabilir ama biz bu yönetimin nasıl bir yönetim olacağını sormak zorundayız. Sermaye sınıfına yaslanan, emperyalistlerle karşıtlığı olmayan, laikliği umursamayan bir düzene karşı net olmak durumundayız" ifadesini kullandı.