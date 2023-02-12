TKP'li sağlık emekçisi anlatıyor: 3. günün sabahında Defne'de duyulan ambulans sesleri

Kahramanmaraş'taki ilk depremin hemen ardından yola çıkan sağlık emekçileri, bölge halkı kendi imkanlarıyla enkazda kalanları kurtarmaya çalışırken sağlık hizmetini vermek için canla başla çalışmaya başladılar.

TKP'li bir sağlık emekçisi depremin ilk günü yola çıkarak gece saatlerinde ulaştığı Antakya'da yaşananları soL'a anlattı.

Sağlık emekçisi şunları söyledi:

"Depremin ilk günü yola çıktık ve gece saatlerinde Antakya’ya ulaşabildik. Beklentim çok yoğun bir arama kurtarma çalışması ile birlikte bir kargaşa hali idi. Fakat biz ulaştığımızda kentte herhangi bir arama kurtarma ekibi, ambulans ya da itfaiye sesleri yoktu.

Kent film sahnelerinde gördüğümüz terk edilmiş kentlere benziyordu sokaklarda dolaştığımızda ise enkazlardan 'imdat, yardım edin, buradayım' sesleri geliyordu.

Sabahın ilk saatleri ile birlikte halk kendi imkanları ile enkazları kazmaya başladı. Bizler hızlıca bir yer belirleyip dayanışma ile getirdiğimiz malzemeler ile bir revir kurduk.

Halk enkazdan insanları çıkarmaya başladı, ortalıkta arama kurtarma yapan, çıkanları hastaneye götüren kurumlardan kimse yoktu.

Kent kendi kaderine terk edilmişti. Enkazdan çıkarılanları, askerler de dahil olmak üzere bizim revire getirdi.

İlk ve acil müdahelelerini gelen sağlık emekçileri ile birlikte yapmaya çalıştık. Hastaneye gitmesi gerekenleri ise yoldan çevirdiğimiz araçlara yakınları ile birlikte bindirip yolladık.

İlk gün 200 kadar hasta baktık, kimi enkazdan çıkmıştı, kimi deprem anında yaralanmıştı.

Binaların yıkılması ile bazı yollar kapanmıştı. Dönüşümlü olarak da enkazların yanından ya da bazen üstünden geçerek revire ulaşamayanlara acil setimiz ile gidip müdahale ettik. Bazen de enkaz alanında müdahale ettik çıkan depremzedelere. Hızlıca müdahale etmek çok önemliydi böyle zamanlarda. 1 yıl sonra kurulacak olan bin yataklı hastanenin o ana hiçbir katkısı olmayacaktı.

3. günün sabahında ambulans ve itfaiye sesleri duyuluyor

İlk 3 gün bu yoğunlukla sürmekle birlikte 3. günün sabahında ambulans ve itfaiye sirenleri Defne Armutlu'ya gelmişti.

Enkazdan çıkan canlı sayısı da giderek azalmaya başlamıştı. 3. gün itibari ile enkazdan çıktıktan sonra yarası ağırlaşan derinleşen yurttaşlar ile soğukta dışarıda kalan üşüyen hasta olan yurttaşlar gelmeye başladı ek olarak.

Aynı zamanda eczacı dostlarımızın kurduğu eczanelerde kronik hastalığı olup ilaçları enkazda kalanların tedavilerini planladık, eksik ilaçlarını ulaştırdık. Tansiyonu yükselen, şekeri yükselen, epilepsi hastası olup nöbet geçiren yurttaşların tedavisi yaptık, ateşi çıkan çocukların ilaçlarını düzenledik.

Organize olmak, hızlı müdahale ve dayanışma

Aslında istedikten sonra hızlıca bir hastane müdahale alanı oluşturmak mümkün. Asıl mesele bir arada, bir örgütlülükle bunu planlamakta. Biz TKPli sağlıkçıların yaptığı tam olarak buydu. Organize olabilmek, hızlı müdahale edebilmek ve dayanışma ile bunu sürdürebilmek.

Devletin bütün olanaklarını halk için kullandığımızda yapılamayacak hiçbir şey yok.

3. günde gelen onlarca ambulansın ilk 48 saate yaşamını yitirenlere hiç faydası yok.

Toplumcu sağlık sistemi felaketin olduğu ilk andan itibaren bütün olanakları insanları hayatta tutabilmek için kullanmayı amaçlar. Bizim de dayanışma ve örgütlü planlamayla hızlıca ilk anda yapmaya başladığımız şey tam olarak bunu amaçladı."