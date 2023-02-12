Kemal Okuyan yanıtladı: Deprem felaketinin sorumlusu kim?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 6,7 ile 6,6 şiddetindeki depremlerde son verilere göre; 22 bin 327 yurttaş hayatını kaybetti, 80 bin 278 yurttaş ise yaralandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin bugünkü düzenden bir an önce kurtulması gerektiğine işaret eden Okuyan, ülkenin bir an önce devletçi-planlı ekonomiye geçmesi gerektiğini vurguladı.

Sermaye sınıfının depremin yıkıntılarını hızlı bir şekilde nasıl kâra dönüştüreceğini hesaplamaya başladığını örneklerle anlatan Okuyan, bunun ikinci bir yıkım olacağını, inşaat sektörünün derhal devletleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Okuyan, tüm kaynakların nasıl kullanıldığının ayrıca takip edilmesi, izlenmesi gerektiğini ve TKP'nin mutlaka bunu yapacağını sözlerine eklerken aynı zamanda ülkenin güvenlik sorununa dair de açıklamalarda bulundu.

Okuyan, TKP'nin Youtube kanalında yayımlanan videoda; "Türkiye nasıl ayağa kalkar", "Yeni konutlar nasıl inşa edilmeli", "AKP devletleştirmeye gider mi", "Türkiye’nin güvenliği tehlikede mi", "Bölgenin ihtiyaçlarına yetişebildi mi", "TKP neden deprem bölgesinde önlük giyiyor", "OHAL’e neden ihtiyaç duydular", "Suriye provokasyonu kimin işine yarıyor", "TKP süreci nasıl yönetecek" ve "Düzen değişikliği yakın mı" sorularını yanıtladı.