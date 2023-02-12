TKP'nin deprem dayanışması 7. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TKP'nin deprem bölgelerinde örgütlediği dayanışma 7. gününde devam ediyor.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin Antakya Armutlu'daki Kriz Masası'nda bu sabah çorba ve kahvaltılıklar hazırlandı.

TKP'nin yaptığı paylaşımda "Bu enkazın altından hep birlikte kalkacağız. Ve mutlaka hesabını soracağız" denildi.

İskenderun'daki Gürsel Semtevi'nde de yardım dayanışması devam ediyor.

TKP tarafından yapılan paylaşımda, "İskenderun Gürsel Semtevi sabah güneşiyle uyanıyor. Kuyudan su çekiliyor. Kazan kaynıyor. Sobalar söndürülüyor. Gece nöbetçileri dinlenmeye geçiyor. Hayatın devamı için, hesabını sormak için ayaktayız..." denildi.

Hayatın devamı için, hesabını sormak için ayaktayız...