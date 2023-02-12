TKP'nin deprem dayanışması 7. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin Antakya Armutlu'daki Kriz Masası'nda bu sabah çorba ve kahvaltılıklar hazırlandı.

TKP'nin yaptığı paylaşımda "Bu enkazın altından hep birlikte kalkacağız. Ve mutlaka hesabını soracağız" denildi.

#Antakya #Armutlu Kriz Masası'nda depremin 7. günün sabahındeyız.



Çorba kaynıyor, kahvaltılıklar hazırlanıyor.



Bu enkazın altından hep birlikte kalkacağız. Ve mutlaka hesabını soracağız. #deprem pic.twitter.com/F7SYoYxhG3 — TKP (@tkpninsesi) February 12, 2023

İskenderun'daki Gürsel Semtevi'nde de yardım dayanışması devam ediyor.

TKP tarafından yapılan paylaşımda, "İskenderun Gürsel Semtevi sabah güneşiyle uyanıyor. Kuyudan su çekiliyor. Kazan kaynıyor. Sobalar söndürülüyor. Gece nöbetçileri dinlenmeye geçiyor. Hayatın devamı için, hesabını sormak için ayaktayız..." denildi.

#İskenderun Gürsel Semtevi sabah güneşiyle uyanıyor. Kuyudan su çekiliyor. Kazan kaynıyor. Sobalar söndürülüyor. Gece nöbetçileri dinlenmeye geçiyor.



Hayatın devamı için, hesabını sormak için ayaktayız... #deprem pic.twitter.com/RMnUqZ9rSj — TKP (@tkpninsesi) February 12, 2023

Hayatın devamı için, hesabını sormak için ayaktayız...