Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların ülkeyi terk etmeleri ilgili yapılan eleştirilerin ardından "Bizden dolayı değil" dedikten sonra "para" işareti yaptı.

Doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiğini iddia eden Bakan'a, TKP'li Sağlık Emekçileri "Bakan Koca o el hareketini özel hastane patronlarına yapsın" başlıklı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Bakan Koca'nın yaptığı el hareketiyle sağlık hizmetine nasıl baktığını itiraf ettiğini belirten açıklamada gözünü para bürüyen özel hastane patronları, tarikatlar ve bürokratlara dikkat çekilerek el hareketinin asıl yapılması gerekenler işaret edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı bir el hareketi ile çalışmak için yurt dışına giden sağlık emekçilerinin 'sırf para için yurtdışına' gittiklerini iddia ederek eleştirmiş. Özel hastaneler sahibi bir patron olarak aslında kendisinin sağlık hizmetine nasıl baktığını itiraf etmiş.

Sağlık Bakanı o el hareketini, yoksul emekçi halkımızı özel hastanelere mahkum ederek ihya ettiği, sağlık emekçilerinin sırtından milyonlar kazanan, kendisinin de dahil olduğu özel hastane patronlarına yapsın.

Sağlık Bakanı o el hareketini, her biri aynı zamanda birer holding olan tarikatların semirmiş şeyhlerine yapsın.

Sağlık Bakanı o el hareketini, para bulmak için el kapılarında kapı kapı dilenen partisinin onursuz bürokratlarına yapsın.

Ülkemizi ve sağlığı patronların, tarikat şeyhlerinin, çok uluslu sağlık tekellerinin insafına bıraktınız, sağlık emekçileri için cehenneme çevirdiniz, genç sağlık emekçilerinin geleceğini çaldınız.

Ülkemizde yeniden yoksul halkımız ve sağlık emekçileri için kamusal istihdama dayanan, devletçi, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurduğumuzda siz de defolup gideceksiniz.

Sözümüz olsun!"