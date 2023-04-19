TKP'li milletvekili adayından kaza açıklaması: İşçi kardeşlerimizi patronların kâr hırsı öldürdü

Eskişehir’de İnönü-Bilecik karayolu 7’nci kilometrede meydana gelen kazada Ford Otosan işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmıştı. Erhan Akbardak, Yıldız Kollar ve Özgür Selim Kök isimli işçiler yaşamını yitirdi.

TKP Eskişehir Milletvekili Adayı Mustafa Yazgan kazaya tepki gösterdi. Motokurye olan Yazgan, "Bu düzeni patronların başına yıkacağız, iş cinayetlerinin olmadığı bir düzen kuracağız" açıklamasını yaptı.

'Bu düzeni patronların başına yıkacağız'

Mustafa Yazgan şunları söyledi:

"Ford Otosan işçilerinin ölüm haberini derin bir üzüntü ve büyük bir öfkeyle karşıladım. Geçmişte ben de işçi servislerde işe gidip geldim, bugün de motosikletimle yollarda neredeyse her gün hayati tehlike atlatıyorum. Trafik kazasında ölmek işçilerin kaderi midir? Sürekli övünerek kaç milyar kâr ettiğini açıklayan Koç Holding, bugün Eskişehir'de işçilerin neden öldüğünü açıklayabilir mi? Biz açıklayabiliyoruz ama: Patronların kâr hırsı öldürdü işçi kardeşlerimizi. Bu düzeni patronların başına yıkacağız, iş cinayetlerinin olmadığı bir düzen kuracağız."

TKP Eskişehir İl Örgütü'nden yapılan açıklamada da "Patronların kâr hırsı, işçilerin hayatını almaya devam ediyor" denilmişti.

Üretim durduruldu

Şirketten yapılan açıklamadaysa ölenlere başsağlığı dilenirken, yaralıların durumunun takip edildiği belirtildi. soL'un işçilerden edindiği bilgiye göre kaza sonrası işçiler fabrikaya gittikten sonra üretim durduruldu, işçiler evlerine gönderildi.