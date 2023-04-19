Ford Otosan işçilerini taşıyan otobüs devrilmişti: 'Katliamın takipçisi olacağız'

Eskişehir’de Ford Otosan işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar Eskişehir ve Bozüyük’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası TKP Eskişehir İl Örgütü'nden açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Patronların kâr hırsı, işçilerin hayatını almaya devam ediyor. Bu düzen trafik sorununu dahi çözemiyor!" denildi.

'Bu katliamın takipçisi olacağız'

"Ford Otosan işçilerinin katili bu düzen!" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna servis şoförlerine verilen ekstra iş yükü de eklenince böyle katliamlar yaşanıyor. Büyüme rekorları kıran Koç sermayesi işçilerine güvenli ulaşım dahi sağlayamıyor. Planlı ve devletçi politikalarla yönetilen bir ülkede yaşıyor olsaydık, işçi arkadaşlarımız hayatta olacaktı. Başımız sağolsun. En başta bugün hayatını kaybeden Ford Otosan işçilerinin ailelerine ve yakınlarına söz veriyoruz: Bu katliamın takipçisi olacağız, hesabını soracağız. İşçilerin katili olan bu düzeni mutlaka değiştireceğiz!"