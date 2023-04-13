TKP'li milletvekili adayından Cengiz-Kolin'e tepki: 'Bu yağma son bulacak'

Cengiz ve Kolin’in ortak enerji şirketi CK Enerji bünyesindeki CK Akdeniz Elektrik’in merkez işlem ofisinin MHP'li Alanya Belediyesi'ne ödemesi gereken çevre temizlik borcuyla alakalı beyanda bulunmadığı ve 2020 yılından 2023’e hiç ödeme yapmadığı ortaya çıkmıştı. MHP'li Alanya Belediyesi'nin bunun yanı sıra başka kamu birimlerinden de maaş alıp belediyedeki işe düzenli olarak gelmeyen personel hakkında herhangi bir işlem yapmadığı da öğrenilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan TKP Antalya Milletvekili Adayı Canel Durak yaşanan duruma tepki gösterdi ve "Bu yağma son bulacak. Adaleti sağlayacağız" dedi.

'Elektrik dağıtımı bir avuç patronun zenginlik kaynağı olmaktan çıkacak'

Canel Durak yaptığı açıklamada "Sıradan bir vatandaş vergi borcunu ödemese derhal icra işlemi başlatanlar söz konusu elektrik dağıtım şirketleri olunca kamu adına yasal olarak toplamak zorunda olduğu vergiyi 3 yıldır talep dahi etmemişler. Faturasını ödeyemeyen vatandaşın derhal elektriğini kesmeye koşan elektrik dağıtım şirketlerinin AKP hükümeti tarafından sağlanan vergi muafiyetleriyle yıllardır ihya edildikleri yetmiyormuş gibi Alanya Belediyesi'nin de CK Akdeniz Elektrik şirketinin 3 yıldır çevre temizlik vergisini tahsil etmekten imtina ettiğini öğrenmiş olduk. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda açık bir suç oluşturan bu durumla ilgili gereğini yapacak mı bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

TKP Antalya Milletvekili Adayı Durak, "Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, emekçi halkın gerçek sahibi olduğu sosyalist iktidarımızda elektrik dağıtımı bir avuç patronun zenginlik kaynağı olmaktan çıkacak ve derhal devletleştirilecek, bu yağma derhal son bulacak ve gerçek adalet sağlanacaktır" diye konuştu.