MHP'li belediyeden Cengiz ve Kolin'e kıyak

Antalya'daki MHP’li Alanya Belediyesi’nin 2022 Denetim Komisyonu toplantısı 4 Nisan’da yapıldı. CHP’li meclis üyesi Nazmi Zavlak, belediyenin pek çok eksik ve usulsüz uygulamalarını gündeme getirdiği bir rapor hazırladı.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, raporda, başka kamu birimlerinden de maaş alıp belediyedeki işe düzenli olarak gelmeyen personelin bulunduğu belirtildi.

2020'den 2023'e hiç ödeme yapılmamış!

Cengiz ve Kolin’in ortak enerji şirketi CK Enerji bünyesindeki CK Akdeniz Elektrik’in merkez işlem ofisinin belediyeye ait ödenmesi gereken çevre temizlik borcuyla alakalı beyanda bulunmadığı ve 2020 yılından 2023’e hiç ödeme yapmadığı da belirtildi.