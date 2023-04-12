'Hava yağmurlu, yol uzun' deyip molozları dere yataklarına döktüler

Depremin meydana geldiği illerde bir süredir en önemli gündemlerden birini inşaatlardan toplanan molozların usule uygun olmayan biçimlerde dere yataklarına ya da tarım arazilerine dökülmesi oluşturuyor. Özellikle zararlı kimyasalların, asbest gibi maddelerin de sağlık sorunlarına yol açacağı ifade edilirken birçok yerde yurttaşlar bu uygulamalara tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da yurttaşlar usulsüz uygulamaları protesto ederken usule uygun olmayan hafriyat çalışmalarına bir örnek de Kahramanmaraş'ta yaşandı. Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde depremden kalan enkazlar ve molozlar dere yataklarına ve köy yollarına döküldü.

Gerekçe korkunç: 'Hava yağmurlu, yollar uzun'

Konuya dair soL Haber'e konuşan tanıklar, normalde molozların döküldüğü yerlerin farklı olduğunu, Yarbaşı köyünün güzergahında ise usule uygun olmayan şekilde molozların yerlere ve dere yataklarına döküldüğünü ifade ediyor. Molozların döküldüğü sırada hafriyat araçlarına denk gelen köylüler şoförlere, "Neden buraya döküyorsunuz?" sorusuna karşılık olarak "Hava çok yağmurlu, enkazı döktüğümüz yer de uzak o yüzden buraya bıraktık" cevabıyla karşılaşıyorlar.

Hafriyat malzemeleri gelişigüzel bir şekilde yollara dökülmüş

'Jandarmaya şikayet ettik ama şirket umursamıyor'

Olay yaşanır yaşanmaz konuyu jandarmaya haber vererek şikayette bulunduklarını ifade eden görgü tanıkları ise "Jandarmaya haber verdik. Ama jandarmanın yapabileceği şeyler sınırlı. Yetkiyi şirketlere vermişler. Şimdi bu şirketin bu şikayet sonrasında gelip enkazı tekrar buradan kaldırıp götürmesi gereken yere taşıması gerekiyor. Gelirler mi? Pek sanmıyorum. Hadi geldiler diyelim. Ne olacak? Dere yataklarına döktükleri bu hafriyatı nasıl kaldıracaklar geri? Buraya attılar gittiler" diyor

'Şirketin aldığı ihale yarın bitiyor, onlar gidecek biz dökülen enkazla baş başa kalacağız'

Hafriyat işlerini alan şirketin yasal mevzuata göre yarın ihale süresi sona eriyor. Köylüler ise ihale gününe bir gün kala ya da ihale süresi sona erince şirketin usulsüzce döktüğü molozları gelip toplayacağına inanmıyor. Dökülen molozlar için havanın yağışlı olmasını bahane eden şirket çalışanlarının köy yollarına döktükleri molozlar zaman zaman ulaşımı tehdit ederken dere yataklarına döktükleri molozlar ise bölgede yaşayanların sağlığını tehdit ediyor.

Dere yatağına dökülen molozlar

'Molozlarda asbest varsa dere yatağından nehire karışabilir'

Köylülerin kaygı duyduğu başlıklardan birisi de asbest. Özellikle yaşlı binalarda, geçmiş yıllarda yapıyı güçlendirmek için kullanılan asbest maddesi solunduğu takdirde akciğerlere kalıcı zarar verebiliyor ve kansere neden olabiliyor. Dere yataklarına dökülen molozlarda asbest olup olmadığını bilmediklerini ifade eden köylüler herhangi bir test ya da deney yapıldığını da düşünmüyor.

Esas tehlike ise burada yağmur sularına karışırsa asbest maddesinin dere yatağına ve oradan da Pazarcık'taki Karakaya Baraj gölüne karışma ihtimali. Bu durumda tarım arazilerinin ve içme sularının da zarar görmesi ihtimali var. Yetkililerden hem asbest deneyi ve testi hem de molozların dökülmesi konusunda titiz davranılmasını bekleyen köylüler süreci kaygıyla takip ediyor.