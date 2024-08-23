TKP’li Eğitim Emekçileri'nden Bakan Tekin'e uyarı: Oyalanmayı bırakın, derhal atamaları gerçekleştirin

2023 yılı KPSS puanları ile yapılması beklenen öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ”mülakat gibi mülakat” ısrarı nedeniyle okulların açılmasına iki hafta kalmasına rağmen hâlâ gerçekleşmedi.

Bakan, geçtiğimiz Eylül ayında, "68 bin öğretmen" açığımız var dedikten sonra; Mayıs ayında 20 bin kadro verileceğini duyurmuştu. Tekin, daha sonra yaptığı açıklamada, bundan sonra 8-10 bin atama yapılacağını ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar öğretmenin devlet tarafından ‘fonlanmadığını’ iddia ederek, öğretmenlik mesleğine bakışını ortaya sermişti.

Öte yandan, Mayıs seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı ve dönemin Milli Eğitim Bakanı kamuya alımlarda mülakatların kaldırılacağını söylemesine rağmen, Yusuf Tekin mülakat yapmakta ısrarcı olmuş ve güya mülakatın etkisinin yüzde elliye çekildiğini beyan etmişti.

TKP'li Eğitim Emekçileri, konuya ilişkin açıklama yaparak, Tekin'in bu yalanlarını anımsattı. Tekin'in ayrıca öğretmenleri yetersizlikle suçlayan ifadeler kullandığını hatırlatan TKP'li Eğitim Emekçileri, "Oysa öğretmenlikte sözlü mülakatlar zaten AKP hükümetleri tarafından Bakan Tekin’in müsteşarlığı döneminde getirilmiş ve sonrasında yaşanan hukuksuzluklar onlarca davaya konu olmuştur. Bunun üzerine son yıllarda mülakat sadece bir formaliteden ibaret hale gelmiş ve öğretmen atamaları KPSS puanı ve sıralaması ile yapılmıştır" diye vurguladı.

Açıklamada, bakanın bütün bunları bilmesine rağmen, dün bir televizyon kanalına çıkıp aynı yalanları tekrarladığı ve yeniledikleri yönetmeliğe göre yaptıkları mülakatların, sendikalar ve siyasetçilerin açtığı davalar nedeniyle açıklanmadığını, atamaların eğitim öğretim dönemine yetiştirilememiş olmasının sorumluluğunun bu kurum ve kişilerde olduğunu söyleyerek yalanlarına bir yenisini daha eklediği kaydedildi.

'Derslere protokol imzaladığınız tarikat imamlarını mı sokacaksınız?'

Açıklamada, bakana konuyla ilgili şu sorular soruldu:

"Fiili olarak etkisi kalmamış olan bir mülakat sistemini yüzde elli etkili hale getirerek; öğretmenlerin tüm eğitim hayatları ve üzerine hak ederek kazandıkları üç farklı sınavdan oluşan KPSS’de aldıkları puanla, 15-20 dakikalık birbirinden farklı yüzlerce komisyonun verdiği mülakat puanını eşitlemenizin amacı nedir?

İşine gelmiyorsa Anayasa Mahkemesi kararlarını bile uygulamayan bir hükümetin mensubu olarak ne zamandan beri aldığınız idari kararların uygulanmasında açılan davaların sonuçlanmasını bekliyorsunuz?

Eğer mahkeme yüzde elli mülakat sistemini iptal ederse; telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğacağını ve yeni bir kaos yaşanacağını söylemekteki amacınız nedir? Mülakatlarda usülsüz puanlamalar yaparak hak etmeyen kişilerin atanmasını mı gerçekleştireceksiniz? Yoksa mahkemeleri baskı altına mı almaya çalışıyorsunuz?

Öğretmenlerin çalışma hakkını ipotek altına aldığınız yetmedi bir de bunu şantaj unsuru olarak kullanmaya mı çalışıyorsunuz?

Hepsini bir kenara bırakırsak; eğitim öğretim döneminin başlayacak olmasına rağmen yüz binlerce öğrencinin kamusal eğitime erişemeyecek olması vicdanınızı sızlatmıyor mu? Yoksa derslere protokol imzaladığınız tarikat imamlarını mı sokacaksınız?"

'Bilime, eğitime mesleğe inanmıyorsanız, bırakın gidin!'

Açıklamanın sonunda TKP'li Eğitim Emekçileri, Yusuf Tekin'i şöyle uyardı: