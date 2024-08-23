Bakan Tekin mülakatlar hakkında neden gerçekleri söylemiyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 KPSS puanı ile atama bekleyen öğretmenlerin mülakat süreciyle ilgili konuştu.

Mülakatların kaldırılacağı hem AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hem de eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanmasına rağmen mülakat yapmakta ısrarcı ve tüm sürecin tek mimarı olan bakan bu sefer de sorumluluğu Danıştay’a dava açan sendika ve siyasetçilerin üzerine attı.

Ayrıca mülakatlarda geçtiğimiz yıllarda adaylara KPSS puanı ile aynı puan verildiği ve aslında atamaya etkisinin uygulamada sıfıra yakın olduğu bilindiği halde, bu konuda daha önce yalnızca mülakat ile atama yapıldığını söyleyerek kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarına devam etti.

Gaziantep'te CNN Türk’e konuşan Bakan Tekin, daha önce mülakatın atama puanına etkisinin yüzde 100 olduğunu, kendilerinin bunu yüzde 50 olacak şekilde değiştirerek adayların lehine bir iyileştirme yaptıklarını, ancak kimi siyasetçilerin ve sendikaların bunu mahkemeye taşıdıklarını söyledi.

Şimdi eğer öğretmen atamaları gerçekleşir ve mahkeme yürütmeyi durdurursa bunun telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını ve yeni bir kaosa sebep olacağını öne sürdü.

Bu sebeple, 1 Eylül itibariyle adli tatil bittiğinde mahkeme kararına göre takvimi açıklayacaklarını söyleyen Tekin, eğer iptal kararı çıkarsa bu sefer mülakatın etkisinin yüzde 100 olacağını, yapılan mülakatlara göre atamanın gerçekleştirilebileceğini de belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren mülakat yapılmasında ısrar eden, seçim dönemi AKP’nin vaatleri arasında bulunmasına rağmen bu vaatleri hiçe sayan Tekin’in, ısrarla daha önceki yapılan mülakatlarla ilgili gerçek olmayan bilgiler vermesi ise atama bekleyen öğretmenlerden tepki topladı.

Daha önce mülakatların etkisi gerçekten yüzde 100 müydü?

Öğretmen alımlarında mülakat uygulamasına 2016 yılından itibaren başlandı, ancak tepkiler, yaşanan mağduriyetler ve açılan davaların sonucu olarak son yıllarda mülakat puanının etkisi uygulamada azaltılarak neredeyse sıfıra inmişti.

Yönetmelikte, adayların KPSS puanına göre mülakata çağrılıp mülakat puanına göre atanacağı şeklinde ibare olmasına rağmen, çok sayıda mağduriyet oluşması ve davalara konu olması sonucu, 2018 yılından itibaren adayın aldığı KPSS puanın hemen hemen aynısı verilerek, mülakatların etkisi azalmıştı. Yani adaylar KPSS’den ne puan almışsa mülakatta da genellikle o puan veriliyor ve adayın sıralamasında kayda değer bir değişiklik olmuyordu.

Bakan Tekin ise ısrarla daha önce mülakat puanının yüzde 100 etkili olduğunu ve bunu yüzde 50’ye düşürerek adayların lehine bir değişiklik yaptıklarını iddia ederek kamuoyunu yanıltmaya ve yeni sisteme bu şekilde ikna etmeye çalışıyor.

Sorumluluk bakanın mülakat ısrarında mı, dava açan sendikalarda mı?

Tekin 15 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada yine aynı tezleri savunmuş ve sendikaların bu yeni yönetmeliğe karşı dava açtığını ancak buna rağmen süreci başlatacaklarını söylemişti. Yenilenen yönetmeliğe göre mülakatlar 1 Temmuz’da başladı ve 10 Ağustos’ta sona erdi. Ancak aradan geçen iki haftaya rağmen ne mülakat sonuçları ne de atama takvimi açıklandı. Gelinen noktada ise MEB, atama sürecini takvime dökmemesini açılan davaların sonuçlanmaması olarak gerekçelendiriyor. Takvimin mahkeme kararından sonra açıklanacağını söylüyor. Daha önceki yıllarda da davalar açılmasına rağmen bunlardan gelecek sonucu beklemeden toplumun faydası için atamaları gerçekleştirip eğitim öğretimi başlatan MEB bu sefer dava sonucunu bekliyor.

Okulların açılmasına üç haftadan az bir süre kalmasına rağmen hem öğretmenleri hem de öğrencileri mağdur eden bakanın mülakat ısrarı değil de adaletsiz mülakat sürecine karşı açılan davalar olduğunu söylüyor.